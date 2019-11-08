Нурмагомедов: пусть Макгрегор выиграет 10 поединков, тогда дам ему реванш

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, выступая на пресс-конференции в Москве, поделился мнением о последних заявлениях ирландца Конора Макгрегора. Ирландский боец неоднократно оскорблял Нурмагомедова, а во время недавней пресс-конференции в Москве негативно отозвался о Дагестане и дагестанцах. При этом Макгрегор неоднократно говорил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым.

«Не вижу смысла отвечать на слова Конора. Всё, что было нужно, я уже сделал. Что касается реванша, то для титульного боя нужно 10 боёв, если он выиграет 10 поединков, то я ему дам реванш», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Первый бой соперников состоялся в октябре 2018 года. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин.