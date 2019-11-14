Рой Джонс-младший начинает промоутерскую деятельность в России

7 декабря в Екатеринбурге знаменитый Рой Джонс-младший проведёт свой первый вечер бокса в России в серии мировых турниров по боксу UFC Fight Pass, в главном поединке которого боксёр «Мира бокса», обладатель титула WBA Gold в первом тяжёлом весе Алексей Егоров (9-0, 7 КО) встретится с 32-летним украинцем Сергеем Радченко (7-4, 2 КО).



«Когда ты прошёл путь боксёра, ты уже не можешь остановиться. Бокс окружает меня каждый день, каждую секунду. Я 75 раз выходил на ринг, я 30 лет в этом бизнесе. Бокс — это часть моей жизни, и я никогда не остановлюсь.



Сейчас наступил новый этап, новый вызов. Я объехал всю Россию, был в мегаполисах и был в Сибири. И в каждом месте, где я был, боксом занимаются сотни и тысячи людей. Я вижу, что российские боксёры хотят вписать свои имена в историю профессионального бокса. Я здесь, чтобы сделать это», — цитирует Джонса сайт промоутерской компании «Мир Бокса».



Главной целью своего боксёрского промоушена в России Джонс ставит поиск талантливых боксёров и доведение их до боёв за чемпионские титулы.