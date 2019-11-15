Богатов: век Хабиба заканчивается, придётся забирать пояс у нового чемпиона

Чемпион лиги М-1 Роман Богатов, подписавший контракт с UFC, поделился мыслями о скором дебюте в сильнейшей лиге мира и добавил, что не рассчитывает в ходе карьеры получить бой с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.
«Подраться готов вообще с кем угодно. Но больший интерес у меня вызывает топ-15, топ-10. Конечно, получить бой с ними не так просто, потому что это им всем неинтересно, никто не хочет рисковать, никто не хочет драться с ноунеймами, с новичками. Но всё-таки я буду надеяться. Были уже случаи, когда дебютанты врывались, они сразу начинали, проводили первые бои с одними из лучших. Дарреллл Хорчер дебютировал с Хабибом Нурмагомедовым, Ландо Ванатта дебютировал с Тони Фергюсоном. Так что, я думаю, всё возможно.
Обязательно кто-то будет говорить: «Куда лезешь? Пройди сначала путь!», но мне так не хочется. Конечно, если нужно, я буду идти бой за боем. Подниматься по лестнице. Но если бы была такая возможность, я бы с удовольствием разделил клетку с такими бойцами, как Эдсон Барбоза, Кевин Ли, Эл Яквинта.
Не думаю, что мне удастся дойти до титула в то время, когда пояс будет держать Хабиб. Я думаю, через пару боёв он завершит карьеру. Ему уже неинтересны какие-то мелкие бои. Ему осталось провести парочку недосказанных боёв. Это с Тони Фергюсоном, возможно, ещё с кем-нибудь. У Хабиба много дел. Он сейчас мировая личность, известнейшая. Он занимается уже больше общественными делами, отходит от спорта. Поэтому, думаю, век Нурмагомедова заканчивается. Пояс мне придётся завоёвывать у нового чемпиона", — цитирует Богатова UFCbet.
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