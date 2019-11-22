Цзю: Кокляев против Емельяненко? Лучше смотрите бои моего сына

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мыслями о противостоянии российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Бой пройдёт по правилам бокса и состоится 29 ноября в Москве.

«Не знаю, буду ли смотреть этот бой. Я не знаю правил регламента, я даже не знаю, что это — бой или шоу. Мне непонятно, для чего это всё делается.

Я бы с удовольствием посмотрел хороший бой, а здесь лишь хайп, который создали вокруг этого события. Смотрите лучше бой моего сына, он будет гораздо интереснее.

Насчёт 320-килограммового удара Кокляева могу сказать, что даже если ребёнок неожиданно попадёт в челюсть, то любой амбал упадёт. Бой наверняка закончится досрочно, но не могу сказать, в чью пользу. Мне это неинтересно. Я противник любого хайпового боя, я за честные, красивые бои без всякой болтовни. Я сторонник старой закалки», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.