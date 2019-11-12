Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE

Скандальный боец выйдет на ринг с известным блогером-качком, чтобы провести поединок по правилам бокса.

29 ноября на Арене ЦСКА состоится самый ожидаемый поединок этого года. По чуть скорректированным правилам бокса побьются скандально известный тяжеловес из смешанных единоборств Александр Емельяненко и известный пауэрлифтер и силовой экстримальщик Михаил Кокляев. Мужчины поссорились как-то неожиданно и довольно давно. Поначалу никто не верил в то, что они могут устроить реальный бой, но осенью этого года Михаил и Александр поставили подписи в контракте.

«Ринг не твой профиль, Миша. Работай грузчиком». Емельяненко подерётся с качком Сканадальный тяжеловес Александр Емельяненко и Михаил Кокляев всё-таки проведут бой. Всё, что нужно об этом знать.

Емельяненко переходит в бои на голых кулаках? Предложение из США уже поступило Александр много обещает и анонсирует, но потом падает с велосипеда. Посмотрим, как будет в этот раз.

Бой Емельяненко и Кокляева по плану должен продлиться четыре раунда по четыре минуты. На спортсменах будут боксёрские перчатки и правила для их схватки также решили взять из бокса.

12 ноября

21:30 Давайте вспомним, что было при последней на данный момент встрече Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, и увидим, как своеобразно можно подходить к раскрутке боёв в России