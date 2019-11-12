Груда мышц против мастера единоборств. Емельяненко — Кокляев. LIVE

29 ноября на Арене ЦСКА состоится самый ожидаемый поединок этого года. По чуть скорректированным правилам бокса побьются скандально известный тяжеловес из смешанных единоборств Александр Емельяненко и известный пауэрлифтер и силовой экстримальщик Михаил Кокляев. Мужчины поссорились как-то неожиданно и довольно давно. Поначалу никто не верил в то, что они могут устроить реальный бой, но осенью этого года Михаил и Александр поставили подписи в контракте.
Бой Емельяненко и Кокляева по плану должен продлиться четыре раунда по четыре минуты. На спортсменах будут боксёрские перчатки и правила для их схватки также решили взять из бокса.
12 ноября
21:30 Давайте вспомним, что было при последней на данный момент встрече Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, и увидим, как своеобразно можно подходить к раскрутке боёв в России
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