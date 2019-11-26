Ильин — об итогах ЧЕ: наши спортсмены были на голову выше соперников

Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин оценил выступление спортсменов младших возрастов на первенстве Европы в Минске, где сборная России заняла первое общекомандное место и у мужчин, и у женщин.

«На этом турнире количество возрастных категорий было расширено. Во всех возрастах мы с большими отрывами заняли первые командные места, особенно в детских соревнованиях, где наши спортсмены были выше на голову. Важно, чтобы молодые спортсмены приходили в основной состав сборной уже на высоком уровне и там учились у лидеров команды. Считаю, что мы выбрали правильное направление всестороннего развития спортсменов всех возрастов», — рассказал Ильин.