Ильин — об итогах ЧЕ: наши спортсмены были на голову выше соперников
Главный тренер сборной России по тайскому боксу Виталий Ильин оценил выступление спортсменов младших возрастов на первенстве Европы в Минске, где сборная России заняла первое общекомандное место и у мужчин, и у женщин.
«На этом турнире количество возрастных категорий было расширено. Во всех возрастах мы с большими отрывами заняли первые командные места, особенно в детских соревнованиях, где наши спортсмены были выше на голову. Важно, чтобы молодые спортсмены приходили в основной состав сборной уже на высоком уровне и там учились у лидеров команды. Считаю, что мы выбрали правильное направление всестороннего развития спортсменов всех возрастов», — рассказал Ильин.
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