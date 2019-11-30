Артём Вахитов планирует вернуться на ринг в 2020 году

Лучший российский тайбоксер Артём Вахитов, на протяжении четырёх лет владеющий титулом чемпиона мира по версии Glory, готовится вернуться в начале 2020 года.

Напомним, Вахитов продолжает восстановление после травмы руки, которое он получил в поединке с 21-летним голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной, встреча с которым состоялась в рамках турнира Glory 66 в Париже. В том бою россиянин успешно провёл защиту своего чемпионского титула. В ходе встречи Вахитов серьёзно травмировал руку, однако сумел переломить ход поединка и одержать победу. Во втором раунде россиянин сломал руку, но всё равно сумел одержать победу. Двое судей отдали победу Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а третий — Абене — 48:47.



Как сообщает российский боец, он залечил травмы, приступил к полноценным тренировкам и готов провести защиту чемпионского титула в начале следующего года.

Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Федерации тайского бокса России.