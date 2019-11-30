Артём Вахитов планирует вернуться на ринг в 2020 году

Лучший российский тайбоксер Артём Вахитов, на протяжении четырёх лет владеющий титулом чемпиона мира по версии Glory, готовится вернуться в начале 2020 года.
Напомним, Вахитов продолжает восстановление после травмы руки, которое он получил в поединке с 21-летним голландцем суринамского происхождения Донеги Абеной, встреча с которым состоялась в рамках турнира Glory 66 в Париже. В том бою россиянин успешно провёл защиту своего чемпионского титула. В ходе встречи Вахитов серьёзно травмировал руку, однако сумел переломить ход поединка и одержать победу. Во втором раунде россиянин сломал руку, но всё равно сумел одержать победу. Двое судей отдали победу Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а третий — Абене — 48:47.
Как сообщает российский боец, он залечил травмы, приступил к полноценным тренировкам и готов провести защиту чемпионского титула в начале следующего года.
Посмотреть видео можно в официальном инстаграм-аккаунте Федерации тайского бокса России.
- 1 декабря 2019
-
00:09
- 30 ноября 2019
-
23:44
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:15
-
21:38
-
21:04
-
19:05
-
17:27
-
17:00
-
16:25
-
15:13
-
14:33
-
13:44Вартанян: жалко Кокляева Эксклюзив
-
13:40
-
12:39
-
11:27
-
10:32
-
10:23
-
09:45
-
09:22
-
08:22
-
03:26
-
01:15
-
01:11
-
00:59
-
00:40
-
00:27
- 29 ноября 2019
-
23:58
-
23:05
-
22:50
-
21:30
-
20:18
-
19:59