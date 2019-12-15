Ахмедов: хотел бы подраться с Ромеро

Российский боец UFC Омари Ахмедов заявил, что хотел бы провести бой с Йоэлем Ромеро. По словам Ахмедова, он будет готов вернуться в октагон в мае 2020 года.
«Я бы хотел подраться с Ромеро. Я знаю, что он приезжал в Дагестан и боролся со многими дагестанскими борцами. Думаю, ему стоит ещё и подраться с дагестанцем. Это был бы интересный бой.
Когда следующий бой? Я бы хотел вернуться в мае. У меня есть травмы, у меня была операция, я до конца не восстановился, так что да, хотел бы вернуться в мае после полного восстановления», — сказал Омари Ахмедов в интервью после боя.
На турнире UFC 245 Омари Ахмедов встречался с американцем Яном Хейнишем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
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