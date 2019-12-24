Эдгар отстранён от боёв на полгода, поединок с Сандхегеном отменён

Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар получил отстранение от боёв на полгода, сообщает MMA Fighting. Причиной послужило тяжёлое поражение нокаутом от Корейского Зомби на недавнем турнире UFC Fight Night 165 в Пусане.

Таким образом, Эдгар не сможет выступить на турнире в Роли (штат Северная Каролина, США) в январе 2020 года. Там он должен был встретиться с четвёртым номером легчайшего веса Кори Сандхегеном. В UFC не стали искать замену Эдгару. Таким образом, Сандхеген не выступит в январе 2020 года.

Кори подтвердил это на своей странице в «Инстаграме» и отметил, что в ближайшем будущем хотел бы встретиться или с Домиником Крузом, или с Марлоном Мораесом. При этом Сандхеген добавил, что пока не планирует биться с Петром Яном.