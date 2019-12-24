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Эдгар отстранён от боёв на полгода, поединок с Сандхегеном отменён

Эдгар отстранён от боёв на полгода, поединок с Сандхегеном отменён
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар получил отстранение от боёв на полгода, сообщает MMA Fighting. Причиной послужило тяжёлое поражение нокаутом от Корейского Зомби на недавнем турнире UFC Fight Night 165 в Пусане.

Таким образом, Эдгар не сможет выступить на турнире в Роли (штат Северная Каролина, США) в январе 2020 года. Там он должен был встретиться с четвёртым номером легчайшего веса Кори Сандхегеном. В UFC не стали искать замену Эдгару. Таким образом, Сандхеген не выступит в январе 2020 года.

Кори подтвердил это на своей странице в «Инстаграме» и отметил, что в ближайшем будущем хотел бы встретиться или с Домиником Крузом, или с Марлоном Мораесом. При этом Сандхеген добавил, что пока не планирует биться с Петром Яном.

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