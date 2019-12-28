М. Гарсия сомневается, что он будет достаточно мощен в полусреднем весе

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия признался, что не уверен в своей ударной мощи для полусредней весовой категории. Тем не менее, следующий поединок он снова проведёт в этом дивизионе, когда встретится с экс-чемпионом мира в двух категориях Джесси Варгасом.
«Возможно, в полусреднем весе я не смогу поражать соперников мощью. Здесь крупные ребята. К примеру, я не знаю, чего мне ждать от боя с Джесси Варгасом. У нас получится классный поединок. Джесси — боец высокого уровня. Он бывший чемпион в двух категориях и проигрывал лишь Пакьяо и Брэдли. Так что бой будет трудным, Варгас — крупный соперник. Это будет моё первое выступление после поражения от Спенса, но я не хотел себе слабого соперника», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
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