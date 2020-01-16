Ян: думаю, в будущем мы проведём бой с Диллашоу

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшем весе, считает, что в будущем он проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC Ти Джеем Диллашоу, ранее отстранённым за употребление допинга. По словам Яна, его не смущает допинговое прошлое возможного оппонента.



«Он дисквалифицирован за допинг. Конечно, это интересный боец, большое имя в США. Думаю, в будущем мы с ним встретимся. Смущает ли меня допинговое прошлое соперников? Нет, потому что в бою оно им не поможет. Ведь всё дело в психологии. Можно чем угодно пичкаться, но если человек в себе не уверен, он пытается найти помощь на стороне», — приводит слова Петра Яна «RT на русском».



На счету 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 поединках в смешанных единоборствах.