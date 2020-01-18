Уайлдер: в ММА я могу прикончить человека

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер не считает, что его участие в ММА станет хорошей идеей. Американец опасается, что более жёсткие правила в смешанных единоборствах могут привести к тому, что он убьёт соперника.

«Я уже говорил на эту тему и говорил о том, что я могу выбить человека из ринга. Но в ММА совершенно другие правила и здесь это можно показать. Там дерутся в перчатка весом в четыре унции и разбивают лежачего соперника. Все эти разговоры из области фантастики. Я просто очень опасен для любого вида единоборств. В моих кулаках чертовская мощь и в ММА я могу прикончить человека», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Следующий бой Уайлдер проведёт 22 февраля. Его соперником станет Тайсон Фьюри.