Бой Уайлдер — Фьюри 2, реванш 2020: прямой эфир покажут на «Рен ТВ»

Ранним утром 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится титульный поединок в супертяжёлом весе. На ринге встретятся обладатель титула по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.
Это будет вторая дуэль боксёров. Впервые они подрались в декабре 2018 года. Тогда Уайлдер, уступая Фьюри, сумел в заключительных раундах дважды отправить соперника в нокдаун, благодаря чему добился ничьей и защитил титул чемпиона мира.
Посмотреть реванш Уайлдера с Фьюри можно будет на телеканале «Рен ТВ» в прямом эфире. Ориентировочное время начала поединка 07:30.
Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал кубинца Луиса Ортиса. Фьюри в предыдущем бою с трудом одолел Отто Уаллина.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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