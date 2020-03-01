Майки Гарсия завоевал первую победу в полусреднем весе

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия впервые в карьере победил в полусредней весовой категории. Американец выступил на турнире во Фриско (штат Калифорния, США), где его поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом стал главным событием вечера.

Варгас, некогда владевший титулом в полусреднем дивизионе, начал бой более уверенно и работал первым номером. Гарсия перехватил инициатив в пятом раунде, когда отправил соперника в нокдаун. После этого Майки задавал темп на ринге и ещё несколько раз серьёзно потряс противника.

В заключительном раунде Варгас прибавил, но спасти положение это уже не помогло. Победа Гарсии единогласным решением судей — 114:113, 116:111, 116:111.