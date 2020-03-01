Майки Гарсия завоевал первую победу в полусреднем весе
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия впервые в карьере победил в полусредней весовой категории. Американец выступил на турнире во Фриско (штат Калифорния, США), где его поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом стал главным событием вечера.
Варгас, некогда владевший титулом в полусреднем дивизионе, начал бой более уверенно и работал первым номером. Гарсия перехватил инициатив в пятом раунде, когда отправил соперника в нокдаун. После этого Майки задавал темп на ринге и ещё несколько раз серьёзно потряс противника.
В заключительном раунде Варгас прибавил, но спасти положение это уже не помогло. Победа Гарсии единогласным решением судей — 114:113, 116:111, 116:111.
Читайте также
- 1 марта 2020
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44
-
19:28
-
18:49
-
16:34
-
15:35
-
14:46
-
13:58
-
12:04
-
10:54
-
08:41
-
08:37
-
07:55
-
06:57
-
06:44
-
00:50
- 28 февраля 2020
-
23:51
-
23:01
-
20:40
-
19:10
-
17:43
-
16:19
-
15:14
-
14:10
-
13:00
-
11:54
-
11:01
-
10:01
-
09:13
Партнерский контент