Ковалёв: рад вернуться на ринг и снова встать на путь к возвращению титула

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о грядущем противостоянии с экс-претендентом на титул Салливаном Баррерой. Этот поединок состоится 25 апреля.
«Рад вернуться на ринг и снова встать на путь к возвращению титула. Баррера кубинец. Я никогда не бился с кубинцами на профессиональном уровне, но в годы любительской карьеры сборная России часто встречалась с командой с представителями Кубы. Так что буду вспоминать свою любительскую карьеру. Очень рад вернуться и 25 апреля хочу показать своим болельщика красивый поединок», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Бой с Баррерой станет для Ковалёва первым после ноябрьского поединка с Саулем Альваресом. Тогда он проиграл мексиканцу нокаутом и потерял титул чемпиона мира.
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