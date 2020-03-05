Ковалёв: рад вернуться на ринг и снова встать на путь к возвращению титула

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мыслями о грядущем противостоянии с экс-претендентом на титул Салливаном Баррерой. Этот поединок состоится 25 апреля.

«Рад вернуться на ринг и снова встать на путь к возвращению титула. Баррера кубинец. Я никогда не бился с кубинцами на профессиональном уровне, но в годы любительской карьеры сборная России часто встречалась с командой с представителями Кубы. Так что буду вспоминать свою любительскую карьеру. Очень рад вернуться и 25 апреля хочу показать своим болельщика красивый поединок», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.

Бой с Баррерой станет для Ковалёва первым после ноябрьского поединка с Саулем Альваресом. Тогда он проиграл мексиканцу нокаутом и потерял титул чемпиона мира.