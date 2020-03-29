Дж. Паркер: хочу получить бой с Усиком

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер признался, что хотел бы получить поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
«Думаю, он сможет перенести свои навыки и в супертяжёлый вес. Люди начали судить его после дебюта в хэвивейте, но он многому научился в том бою. Это был не лучший его поединок и не яркое выступление, которое ожидалось. Но, когда привыкнет к нашему дивизиону, он будет настоящим претендентом на титул. Усик — боец, с которым я хочу получить бой. Буду драться с Усиком, Чисорой, Руисом, Джошуа — с кем угодно», — приводит слова новозеландского боксёра BoxingScene.
Александр Усик 23 мая должен встретиться с Дереком Чисорой. Но, вероятнее всего, схватка будет отложена из-за пандемии коронавируса.
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