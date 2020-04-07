Кормье рассказал о разговоре с Хабибом перед объявлением UFC о снятии россиянина с боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями об очередном срыве поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. По его словам, Хабиб не отказывался от боя.

«Он сказал мне, что может сделать вес и выйти на бой. Но он не знал, где будет этот поединок. Это было самым разочаровывающим для Хабиба, он понятия не имел, где состоится турнир. Он мне говорил: „я не отказывался от боя, просто хочу знать, где мы будем драться“. А на следующий день Уайт объявил, что Нурмагомедов не будет драться. Не знаю, что там произошло. Не знаю, что привело к такому решению», — рассказал Кормье в интервью с Ариэлем Хельвани.

Напомним, Нурмагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном 18 апреля на турнире UFC 249. Россиянина заменит Джастин Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье тренируются в одном зале и дружат. Ранее мы показывали забавное видео с участием бойцов.