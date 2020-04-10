Гаджиев: Хабибу с Гэтжи будет сложнее драться, чем с Фергюсоном

Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему считает, что Джастин Гэтжи — более сложный соперник для Хабиба Нурмагомедова, чем Тони Фергюсон.

Напомним, изначально Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться на турнире UFC 249 18 апреля. Хабиб не смог вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гэтжи. Президент UFC Дэна Уайт объявил, что в сентябре россиянин встретится с победителем поединка Фергюсон — Гэтжи, однако вчера, 9 апреля, стало известно, что из-за коронавируса сорвался и этот бой.

«Мне кажется, что Хабибу с Гэтжи будет драться сложнее, чем с Фергюсоном. Но это мои ощущения. Полагаю, что стилистически Тони был бы для Хабиба удобнее, чем Джастин. Потому что Гэтжи достаточно неплохо борется, и при этом я считаю, что он гораздо более продвинут в части ударной работы, чем Фергюсон. И он будет опасен для Хабиба в стойке, а Фергюсона я не считал опасным. Я видел от него угрозу в джиу-джитсу, но не в работе на ногах. А Гэтжи будет опасен в стойке.

Шансы Нурмагомедова в бою с Фергюсоном я бы оценил как 70 на 30 в пользу Хабиба. А в возможном поединке с Гэтжи — 60 на 40 в пользу Нурмагомедова. Всё человечество сейчас надеется на то, что к осени ситуация с пандемией успокоится, что все страхи улягутся, и это будет хорошее время для того, чтобы Хабиб подрался с победителем боя Фергюсон — Гэтжи», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».

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