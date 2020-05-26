«Нельзя во всём винить народ». Боец MMA Минеев рассказал о коронавирусе в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в Дагестане, где он сейчас проводит свою подготовку.



«Когда началась пандемия, народ легкомысленно отнёсся, а сейчас обстановка реально тяжёлая. Чтобы добраться до зала, надо 3-4 поста проехать, и на каждом тебе будут объяснять, что даже если ты Владимир Минеев, который готовится к бою, всё равно сиди дома. Это сложно, но мы находим время, находим места.

Тут сейчас очень высокий уровень напряжения. Много ребят в форме на дорогах, есть ограничения. Передвижения с сегодняшнего дня закрыты. На дорогах только машины скорой помощи и полицейские. Можешь выезжать, если у тебя есть пропуск со специальным штрих-кодом. Сейчас бы дождаться жары, и все бы бактерии сами уничтожились. Тут южный регион, должно быть полегче.



С чем связана тяжёлая ситуация с коронавирусом тут? Дагестанцев очень много по всему миру. Они везде есть. Потом они приезжают домой, навещают родных и всё такое. Думаю, с этим связан очаг. Кто-то один приехал в село, а заболели все. Потом этот человек поехал в соседнее село, и там все заболели. Но нельзя во всём винить народ. Мы же не знаем, какой тут был уровень оказанной помощи. Либо кто-то неправильно освоил выделенный бюджет, либо его выделили не так, как нужно. Но люди сами сражаются, как супергерои. Собирают деньги всем миром», — приводит слова Минеева Sport24.