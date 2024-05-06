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«Он американский футбол смотрел во время моего боя». Евлоев высказался о критике Уайта

«Он американский футбол смотрел во время моего боя». Евлоев высказался о критике Уайта
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Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал критику главы промоушена Даны Уайта, негативно высказавшегося о его поединке с британцем Арнольдом Алленом на UFC 297.

«Если честно, я был уверен, что мне могут дать «выступление вечера». На самом турнире не так много было интересных боёв. Это был интересный бой, были интересные моменты. Была борьба, были удары… Я пёр вперёд, и зрители смотрели, кайфовали. По звукам в зале ты же примерно имеешь представление, как идёт бой.

Дана почему-то так сказал… Не знаю, может, он меня как-то простимулировать хотел. Или мои чемпионские амбиции подтушить, потому уже понимает, что я около…

После боя общались с Дэном Лэмбертом, хозяином [бойцовского зала] ATT, и он сказал: «Я сидел рядом с Даной Уайтом, когда твой бой проходил». И он смотрел их местный футбол, американский. Во время моего боя он, видимо, ставку поставил, не знаю… Возможно, он даже полностью и не увидел бой», — сказал Евлоев в подкасте Асланбека Бадаева.

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