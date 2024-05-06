«Задушу его до отключки». Энтони Смит ответил на вызов Алекса Перейры

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американец Энтони Смит согласен провести схватку по грэпплингу с действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Алекс Перейра сказал, что поставит $ 50 000, а мне будет разрешено начать работать со спины? То есть у меня будет пять минут, чтобы его финишировать, учитывая, что изначально я буду за его спиной с заправленным ногами и он ещё поставит $ 50 000? Чувак, эти деньги будут моими. Если я начну со спины, то задушу его до отключки, 100 %», — приводит слова Смита портал Bloody Elbow.

Напомним, Алекс Перейра заявил о готовности провести схватку по грэпплингу с Энтони Смитом, который ранее выражал сомнения в высоких навыках Поатана в бразильском джиу-джитсу. Сам Алекс имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.