Рестлерша пожаловалась, что Леснар показывал ей свои гениталии
Бывшая рестлерша 53-летняя американка Терри Раннелс призналась, что не испытывает уважения к экс-чемпиону UFC Броку Леснару. По её словам, тот когда-то продемонстрировал ей гениталии.
«Не испытываю особого уважения к Леснару. Мне кажется, Брок не уважает болельщиков рестлинга. Когда-то он сделал такое… Будь это в наши дни, ну вы понимаете. Я проходила мимо раздевалки, а он раскрыл полотенце, продемонстрировал гениталии и позвал меня по имени. В общем, я могла увидеть его кусочек. Хочется, чтобы он не был столь неуважительным по отношению к женщине, которая провела в рестлинге столько лет», — приводит слова Раннелс BJ Penn.
Раннелс выступала в рестлинг-лиге WWE, с которой связан и упомянутый Леснар.
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