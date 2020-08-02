Нурмагомедов: подготовка к поединку с Гэтжи будет отличаться от других

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что подготовка к поединку с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи будет отличаться от подготовки к другим боям.



«Это будет тяжёлая подготовка, в сентябре уже будем вместе с Хавьером Мендесом. Эта подготовка будет отличаться от всех прежних подготовок», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет его ровесник американец Джастин Гэтжи. Последний поединок Гэтжи провёл в мае 2020 года, победив Тони Фергюсона. Всего на его счету 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.



Бой Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября.