Джонсон — о вызове со стороны Фигейредо: здорово, что меня обсуждают

Американский боец бывший чемпион UFC, победитель Гран-при ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон прокомментировал вызов со стороны чемпиона UFC Дейвисона Фигейредо.



«Ничего об этом не думаю. Если им хочется упоминать моё имя, то без проблем. Смотрю на это как на создание своего бренда. Речь не о компании. Здорово, что меня обсуждают. Это говорит о том, что моя карьера удалась», — приводит слова Джонсона BJ Penn.



Напомним, в июле Фигейредо на турнире UFC на «Бойцовском острове» победил бразильца Джозефа Бенавидеса и завоевал пояс в наилегчайшем весе, после чего изъявил желание сразиться с Джонсоном.



В 34 поединках Джонсон одержал 30 побед, потерпел три поражения, один поединок был сведён вничью. В ONE Джонсон провёл три поединка и одержал три победы. 11 апреля Джонсон должен был провести бой с Адриано Мораесом.