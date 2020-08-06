Василевский — о плевке Льюиса: просто идиот, на месте Олейника дал бы ему по морде

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением об инциденте с участием Деррика Льюиса и Алексея Олейника. Льюис, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, плюнул в еду, предназначенную российскому тяжеловесу Алексею Олейнику.
«Это не то что глупый поступок, он просто идиот вообще. Тупость и не смешно. Если бы Олейник в тот момент сидел и ел, то я бы на его месте дал Льюису по морде. Состоялся бы бой или нет – вопрос другой. Одно дело — провокации, подшучивания, высмеивания, пусть даже жёсткие, а такие моменты не имеют отношения к творчеству, боям и спорту в целом. Это уже личное и вообще считается унизительным. Везде принято, что за такое нужно разбить лицо, очень сильно.
Сам бой Олейника с этим плевателем будет интересно посмотреть. Надеюсь, что Алексею удастся перевести соперника в партер, в стойке он выглядит слабее. У Олейника всегда решала борьба, и он может перевести Льюиса в партер и задушить его. Я надеюсь на это, чтобы он больше не плевал ему в еду», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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