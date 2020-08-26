Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Андерсон Силва закончит карьеру после поединка с Юрайей Холлом

Андерсон Силва закончит карьеру после поединка с Юрайей Холлом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ветеран смешанных единоборств Андерсон Силва закончит карьеру после поединка с Юрайей Холлом. Поединок Силвы и Холла должен пройти 31 октября.

«Да, этот бой станет последним для Силвы. Он будет драться в последний раз», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.

Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.

45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года. Тогда он уступил Джареду Каннонье. Всего в последних восьми поединках Андерсон Силва потерпел семь поражений.

По контракту с UFC у Силвы осталось два поединка в промоушене, но, очевидно, стороны решили завершить соглашение по обоюдному согласию.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020