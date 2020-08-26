Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ветеран смешанных единоборств Андерсон Силва закончит карьеру после поединка с Юрайей Холлом. Поединок Силвы и Холла должен пройти 31 октября.



«Да, этот бой станет последним для Силвы. Он будет драться в последний раз», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.



Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.



45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года. Тогда он уступил Джареду Каннонье. Всего в последних восьми поединках Андерсон Силва потерпел семь поражений.



По контракту с UFC у Силвы осталось два поединка в промоушене, но, очевидно, стороны решили завершить соглашение по обоюдному согласию.