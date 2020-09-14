Умар Нурмагомедов: думаю, Хабиб переедет Гэтжи
Боец UFC Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Поединок будет проходить 24 октября на «Бойцовском острове» (Абу-Даби, ОАЭ).
Нурмагомедов — чемпион UFC в лёгком весе. Гэтжи — обладатель титула временного чемпиона.
«Думаю, Хабиб переедет Гэтжи. Во всех предыдущих боях Джастин уставал, всегда он задыхался. В бою с Фергюсоном он более-менее не кидался — и то устал. Из-за того что Гэтжи его разбил, Тони больше устал, чем он», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».
Бой Хабиба и Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254. Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном, но американец уступил Гэтжи техническим нокаутом.
Бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт без зрителей
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