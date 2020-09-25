Хабиб Нурмагомедов рассказал, как справлялся с депрессией после смерти отца

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что постоянно тренировался, чтобы не впасть в депрессию на фоне смерти отца. Напомним, 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
«Я постоянно тренировался, потому что в какой-то степени это с меня снимает депрессию. Постоянно тренируюсь, мне нравится. Когда у меня нет тренировок, то меня депресняк накрывает. Я всю жизнь тренируюсь, и, чтобы у меня хорошая энергетика была, мне надо тренироваться.
Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья всегда говорили, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для сна, а потом искал зал для тренировок. Думаю, что у меня это от него.
Для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлюсь в развитии, это будет плохо прежде всего для меня», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
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