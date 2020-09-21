Михаил Галустян отреагировал на 32-летие Хабиба Нурмагомедова

Известный российский шоумен Михаил Галустян оставил комментарий под постом в «Инстаграме» чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в котором тот напомнил о своём дне рождения. Вчера, 20 сентября, Нурмагомедову исполнилось 32 года.
«Самое интересное впереди. Поздравляю», — написал Галустян в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча россиянина с Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.
- 21 сентября 2020
-
09:44
-
09:02
-
08:39
-
07:53
-
07:09
-
00:08
- 20 сентября 2020
-
22:38
-
20:39
-
19:02
-
17:13
-
16:53
-
16:13
-
15:59
-
15:29
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:17
-
11:15
-
10:16
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
09:06
-
08:55
-
08:47
-
07:34
-
06:59
-
06:18
-
06:07
-
05:40
-
05:27
-
05:12
-
05:06
-
04:56