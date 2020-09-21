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Михаил Галустян отреагировал на 32-летие Хабиба Нурмагомедова

Михаил Галустян отреагировал на 32-летие Хабиба Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Известный российский шоумен Михаил Галустян оставил комментарий под постом в «Инстаграме» чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в котором тот напомнил о своём дне рождения. Вчера, 20 сентября, Нурмагомедову исполнилось 32 года.

«Самое интересное впереди. Поздравляю», — написал Галустян в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча россиянина с Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.

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