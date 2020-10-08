Фергюсон готов перейти в полусредний вес и встретиться с Ником Диасом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон признался, что рассмотрит вариант со сменой весовой категории, если не получит поединка в лёгком дивизионе. По словам американца, он готов встретиться с Ником Диасом, который планирует возобновить карьеру.
«Мне бы хотелось драться. Если не получу боя, придётся перейти в полусредний дивизион. Слышал, что Ник Диас ищет соперника. Вообще-то, я полусредневес, но в UFC мне сказали, что я маловат для этой категории», — приводит слова Фергюсона BJ Penn.
Фергюсон, выступая в полусреднем дивизионе, завоевал победу на шоу The Ultimate Fighter, но с 2011 года не бился в этой весовой категории. Последний раз Тони появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда в бою за титул временного чемпиона лиги он досрочно проиграл Джастину Гэтжи.
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