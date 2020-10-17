Хабиб: Макгрегор много пьёт и бьёт стариков. Он не заслуживает моего внимания

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о реванше с Конором Макгрегором. Ранее Хабиб отказался принять участие в проекте Ultimate Fighter с ирландцем.
«Конор Макгрегор? Я уже побдил его, почему я должен драться с ним? Ему стоит вернуться и выступать активно. Скажите ему, что я занят, и всё. Я не думаю, что Конор получит титульный шанс когда-либо. Он не сосредоточен, он много пьёт и бьёт стариков. Он не заслуживает моего внимания. Он не должен быть вместе со мной тренером на The Ultimate Fighters Или что-то в этом роде. Просто забудьте о нём», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью Yahoo Sports.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На счету россиянина 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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