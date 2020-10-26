Сехудо оставил трогательный комментарий под постом Хабиба об отце

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оставил трогательный комментарий под постом в «Инстаграме» Хабиба Нурмагомедова, в котором тот поблагодарил своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, 3 июля Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни.

«Когда всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо, отец, за всё, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень рая», — написал Хабиб.

«Прими поздравления, мой брат. Какое путешествие провели ты и твой отец. Одна лишь любовь, мой брат», — прокомментировал Сехудо.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.