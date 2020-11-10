Чендлер выразил готовность встретиться с Макгрегором
Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер выразил готовность встретиться с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором, чей поединок с Дастином Порье оказался под угрозой срыва из-за финансовых аппетитов Порье.
«Похоже, что Порье и Фергюсон единственные, кто задерживает контракты. Конор Макгрегор, готов подписать, когда ты сделаешь это», — написал Чендлер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Дастин Порье и Конор Макгрегор договорились о схватке на 23 января 2021 года, но контракт на поединок всё ещё не подписан. По сведениям источников, Порье не доволен предлагаемой ему суммой. Макгрегор последний раз выходил в октагон в январе 2020 года. Тогда он досрочно справился с Дональдом Серроне.
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