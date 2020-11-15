Ванзант снялась полностью обнажённой, прикрывшись лишь руками
Бывшая девушка-боец UFC, подписавшая недавно контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант, выложила на своей странице в «Инстаграме» очередное откровенное фото. На этот раз девушка снялась полностью обнажённой, прикрыв интимные части тела лишь руками.
К фотографии она прикрепила небольшое сообщение.
«Мои губы словно пистолет, моя улыбка словно курок, мои поцелуи — пули. Называйте меня убийцей», — написала спортсменка.
Соответствующий пост доступен на странице Ванзант в «Инстаграме».
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она досрочно проиграла Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого она решила перебраться в Bare Knuckle FC.
- 15 ноября 2020
-
19:41
-
18:59
-
18:26
-
17:04
-
15:37
-
12:58
-
12:33
-
11:47
-
10:34
-
09:22
-
08:55
-
07:10
-
06:40
-
06:25
-
06:14
-
05:54
-
05:23
-
05:07
-
04:54
-
01:49
-
00:13
- 14 ноября 2020
-
23:48
-
23:12
-
22:17
-
21:29
-
21:26
-
20:55
-
19:55
-
18:11
-
16:29
-
15:28
-
14:19
-
13:46
-
13:07
-
12:52
Партнерский контент