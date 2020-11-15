Ванзант снялась полностью обнажённой, прикрывшись лишь руками

Бывшая девушка-боец UFC, подписавшая недавно контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант, выложила на своей странице в «Инстаграме» очередное откровенное фото. На этот раз девушка снялась полностью обнажённой, прикрыв интимные части тела лишь руками.

К фотографии она прикрепила небольшое сообщение.

«Мои губы словно пистолет, моя улыбка словно курок, мои поцелуи — пули. Называйте меня убийцей», — написала спортсменка.

Соответствующий пост доступен на странице Ванзант в «Инстаграме».

Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она досрочно проиграла Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого она решила перебраться в Bare Knuckle FC.