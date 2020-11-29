Цзю — о бое Тайсона и Джонса: главное — никто не получил травму

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.
«Надеюсь, все болельщики получили удовольствие от того, что прежде всего не было нокаута и что старички тряхнули стариной и сделали всё что могли. Надеюсь, это определённое вдохновение для молодых людей, что боксом можно заниматься и в пожилом возрасте. Всем — хорошего настроения. Главное — никто не получил травму», — написал Костя Цзю в своём «инстаграме».
Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.
Бой проходил по особому регламенту — состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.
51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона — 58 боёв, 50 из которых он выиграл.
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