Цзю — о бое Тайсона и Джонса: главное — никто не получил травму

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал итоги поединка между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим, который завершился вничью.



«Надеюсь, все болельщики получили удовольствие от того, что прежде всего не было нокаута и что старички тряхнули стариной и сделали всё что могли. Надеюсь, это определённое вдохновение для молодых людей, что боксом можно заниматься и в пожилом возрасте. Всем — хорошего настроения. Главное — никто не получил травму», — написал Костя Цзю в своём «инстаграме».



Напомним, выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Об этом было объявлено по окончании поединка. Спортсмены провели на ринге все восемь раундов.



Бой проходил по особому регламенту — состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.



51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. В послужном списке 53-летнего Тайсона — 58 боёв, 50 из которых он выиграл.