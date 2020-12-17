Уайт: если бы я проводил в 2021-м только один бой, то это был бы поединок Джонс — Адесанья

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке чемпиона лиги в среднем весе Исраэля Адесаньи с бывшим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
«Я бы хотел увидеть этот бой. Если бы кто-то попросил меня провести в 2021 году только один бой, то это был бы поединок Джонса и Адесаньи. У меня был очень хороший разговор с Джоном Джонсом на прошлой неделе. Он готов. Он полностью готов вернуться, у него правильный настрой. Обоим парням нравится эта идея, так что будет весело», — приводит слова Даны Уайта MMAFighting.
Напомним, что Адесанья последний раз появлялся в октагоне в сентябре 2020 года. На турнире UFC 253 он досрочно победил Пауло Косту. Что касается Джонса, то он последний раз бился в феврале 2020 года. На турнире в Техасе Джон завоевал победу решением судей в схватке с Домиником Рейесом.
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