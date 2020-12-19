Головкин: открыт к поединку с любым соперником

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин поделился впечатлениями от победы над Камилом Шереметой и рассказал о дальнейших карьерных планах.
«Я сегодня повеселился. Очень доволен. Отличная атмосфера и люди, классное шоу и событие. Рад, что вернулся. После боя с Альваресом говорил всем, что вернусь. Я по-прежнему умён. Только что я показал это. Мне нужно было время. Не удивлён тем, как победил, я упорно трудился в тренировочном лагере. Чувствую себя отлично и горжусь своей командой.
Уважаю решение тренеров Шереметы. Было правильно остановить схватку, с Камилом было покончено. Я чувствовал мощь. Мне нужно было больше времени в бою, потому что хотел показать зрителям больше, чтобы они смотрели по телевизору и наслаждались.
Что касается следующего поединка, я открыт к любому сопернику. К лучшему сопернику для меня, для бизнеса, для болельщиков и для DAZN. Надеюсь, завтрашний бой Альвареса и Смита станет большим событием. Лучший дерётся с лучшим. Кто победит? Болельщики", — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, 19 декабря ранним утром по московскому времени Геннадий Головкин на турнире по боксу во Флориде техническим нокаутом победил Камила Шеремету.
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