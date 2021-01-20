Хабиб Нурмагомедов пожал руку Морозову после его поражения в поединке с Умаром

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после поединка своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова и казахстанского бойца Сергея Морозова, подошёл к команде соперника своего брата и пожал руку Морозову. Видеозапись была опубликована в официальном «твиттере» UFC.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC.

Напомним, Хабиб являлся секундантом Умара в его дебютном поединке в UFC.



Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова завершился во втором раунде. Умар Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом.



Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.



Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.