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Майк Перри вызвался заменить Хамзата Чимаева в поединке с Эдвардсом

Майк Перри вызвался заменить Хамзата Чимаева в поединке с Эдвардсом
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Майк Перри предложил провести поединок с Леоном Эдвардсом. Об этом спортсмен написал в своём «твиттере».

«Буду драться с Леоном Эдвардсом, потому что никто другой не будет. Знаю, у меня нет победной серии, но если он хочет драться и не найдётся другого оппонента, то буду рад провести бой», — написал Перри.

Напомним, планировалось, что Эдвардс 13 марта встретится с Хамзатом Чимаевым. Однако швед чеченского происхождения вынужден был сняться с турнира, поскольку, по официальной причине, Хамзат преодолевает последствия перенесённого коронавируса. Схватка Чимаев — Эдвардс сорвалась уже в третий раз.

Президент лиги Дана Уайт выразил сожаление по этому поводу, а также отметил, что уже работает над поиском соперника для Эдвардса.

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