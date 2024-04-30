Названа сумма, которую атлетическая комиссия удержала из гонорара Царукяна

Атлетическая комиссия штата Невада официально объявила об удержании $ 31 600 из гонорара топового бойца UFC Армана Царукяна за драку с фанатом, которая произошла во время выхода Ахалкалкца на бой с Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщил известный журналист Нолан Кинг.

Всего за выступление на UFC 300 Арман получил $ 158 тыс. С учётом удержанных средств он получит $ 126 400.

Напомним, Арман Царукян проводил бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300, который состоялся 14 апреля. Во время выхода в октагон один из болельщиков показал Царукяну средний палец, после чего Арман решил ударить обидчика, однако их быстро разняла охрана. Поединок Царукяна с Оливейрой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей.