Эрцег признался, что ему предложили бой с Пантожей во время заказа в KFC

Претендент на титул UFC в наилегчайшем весе австралиец Стив Эрцег рассказал, что представители UFC предложили ему бой с действующим чемпионом промоушена UFC в категории до 57 кг Александром Пантожей, когда он кушал еду из KFC.

«Когда я сделал заказ в KFC, мне позвонили и предложили бой с Пантожей. В этот момент я оказался в сложном положении: у меня не было понимания, что делать — доесть свой заказ или отложить его в сторону, чтобы начать звонить отцу и тренеру. В итоге я решил сначала доесть свой заказ из KFC», — сказал Стив в интервью на канале UFC.

Стив Эрцег дебютировал в UFC на турнире UFC 289, который состоялся 10 июня 2023 года. В последнем поединке, который прошёл на турнире UFC Fight Night 238, Стив нокаутировал Мэтта Шнелла и вышел на серию из трёх побед в лиге.