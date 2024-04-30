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Названа сумма, которую атлетическая комиссия удержала из гонорара Диего Лопеса

Названа сумма, которую атлетическая комиссия удержала из гонорара Диего Лопеса
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Атлетическая комиссия штата Невада официально объявила об удержании $ 5000 из гонорара топового бойца UFC Диего Лопеса за то, что тот после победы над представителем Нигерии Содиком Юсуффом перелез через сетку октагона и спустился к зрителям. Об этом сообщил известный американский журналист издания MMAJunkie Нолан Кинг.

Всего за выступление на турнире UFC 300 бразильский боец получил $ 100 тыс.

Напомним, Диего дебютировал в UFC на турнире UFC 288 в поединке против известного российского бойца Мовсара Евлоева. Тогда бой завершился победой Мовсара единогласным решением судей. После поражения в дебюте Диего смог выйти на серию из трёх побед. На данный момент он имеет в своём рекорде 24 победы и шесть поражений.

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