Александр Пантожа рассказал о том, как он спарринговал с Шоном О'Мэлли

Действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа рассказал, что шесть лет назад он спарринговал с чемпионом UFC в легчайшем дивизионе американца Шоном О'Мэлли.

«У меня есть кое-какие отношения с О'Мэлли. Я спарринговал с ним около шести лет назад, когда у меня шла подготовка к дебютному бою в UFC. Тогда Шон нёс какую-то чушь в мой адрес. Безумно, но тогда Шон записал наш спарринг и он никогда не скидывал видео того, как мы работали с стойке друг с другом. Через какое-то время я сказал его другу: «Не мог бы ты поговорить с Шоном, чтобы он прислал видео спарринга». Тогда он мне ответил: «Эй, он не собирается отправлять его тебе, братан, тогда ты его избил», — приводит слова Пантожи портал New York Post.