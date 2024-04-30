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Чарльз Оливейра заявил, что хочет как можно скорее вернуться в октагон

Чарльз Оливейра заявил, что хочет как можно скорее вернуться в октагон
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Экс-обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра заявил, что хочет вернуться в октагон как можно скорее, а также готов подняться в весе.

«Я уехал из Вегаса, попросив руководство организовать мне новый бой как можно скорее. У меня есть желание вернуться. У меня было два или три шва над глазом, но они уже прошли. Я не травмирован и готов снова драться, как только мне позвонят из UFC. Я хочу подраться с теми парнями, кто стоит выше меня. Вот почему нам следует подождать и проанализировать наш следующий шаг.У меня нет травм, но все знают, что лагерь есть лагерь. Я хочу не торопиться, всё делать правильно, без безумств.

Почему бы не принять бой, который принесёт мне деньги и укрепит моё наследие? Мы должны подумать об этом и поговорить с организацией. Почему бы не подняться в весе и не провести большой бой?» — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.

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