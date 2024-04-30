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Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Зенит» нашёл нападающего, «Спартак» заинтересован в экс-тренере «МЮ». Главное к вечеру

«Зенит» нашёл нападающего, «Спартак» заинтересован в экс-тренере «МЮ». Главное к вечеру
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«Зенит» готов подписать молодого форварда из «Войводины», а также договорился о новом контракте с Сергеем Семаком. «Спартак» проявляет интерес к наставнику «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу, который близок к уходу из английского клуба. «Чемпионат» собрал главное к вечеру 30 апреля.

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