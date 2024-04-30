«Зенит» нашёл нападающего, «Спартак» заинтересован в экс-тренере «МЮ». Главное к вечеру
«Зенит» готов подписать молодого форварда из «Войводины», а также договорился о новом контракте с Сергеем Семаком. «Спартак» проявляет интерес к наставнику «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу, который близок к уходу из английского клуба. «Чемпионат» собрал главное к вечеру 30 апреля.
Футбол
- «Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу — Daily Mail
- «Зенит» предложил € 4 млн за 19-летнего форварда «Войводины» — Telegraf
- «Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года
Материалы по теме
Хоккей
- Защитник Вячеслав Войнов покинет «Ак Барс»
- Нападающий Валентин Пьянов покинул «Авангард» и продолжит карьеру в «Сибири»
- Никита Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ по очкам за сезон, включая плей-офф
Материалы по теме
Теннис
- Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
- Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
- Карен Хачанов в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым
- Тренер Нганну прокомментировал смерть ребёнка Фрэнсиса
Материалы по теме
Баскетбол
- Агент Джеймса сделал заявление о будущем Леброна в НБА
- «Уралмаш» лишился лидера перед решающим матчем 1/4 финала Единой лиги с «Зенитом»
Материалы по теме
Авто
- F1-Insider: Эдриан Ньюи и «Ред Булл» согласовали условия расторжения контракта
- Том Коронель: Ферстаппену больше не нравится в «Ред Булл»
Волейбол
- Волейболисты «Зенита-Казань» стали чемпионами России
Другие
- В ВАДА вновь объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями пловцов из Китая
- Велогонщик Власов получил нейтральный статус и сможет выступить на Олимпийских играх
- Лукашенко: если едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, тогда «набей им морду»
Комментарии