«Зенит» нашёл нападающего, «Спартак» заинтересован в экс-тренере «МЮ». Главное к вечеру

«Зенит» готов подписать молодого форварда из «Войводины», а также договорился о новом контракте с Сергеем Семаком. «Спартак» проявляет интерес к наставнику «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу, который близок к уходу из английского клуба. «Чемпионат» собрал главное к вечеру 30 апреля.

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«Спартак» проявляет интерес к главному тренеру «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу — Daily Mail

«Зенит» предложил € 4 млн за 19-летнего форварда «Войводины» — Telegraf

«Зенит» продлит контракт с Семаком до лета 2030 года

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