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Стало известно, с кем проведёт схватку по грэпплингу Бенуа Сен-Дени

Топовый французский боец Бенуа Сен-Дени проведёт схватку по грэпплингу с бойцом UFC Марком Диакези на турнире ADXC 4 в Париже 18 мая. Их схватка станет главным событием турнира. Об этом сообщил сам Сен-Дени в своих социальных сетях.

Изначально Бенуа должен был провести бой с известным армянским бойцом Арманом Царукяном. Однако Ахалкалакец был вынужден сняться по неназванным причинам.

Напомним, Бенуа Сен-Дени в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта нокаутом во втором раунде.

Марк Диакези, в свою очередь, провёл свой последний бой 4 ноября на турнире UFC Fight Night 231 против Кауе Фернандеса. Победу одержал Диакези раздельным решением судей.