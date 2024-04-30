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Кормье назвал бойца, который находится в одной победе от титульного боя в лёгком весе

Кормье назвал бойца, который находится в одной победе от титульного боя в лёгком весе
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи находится в одной победе от титульного боя.

«Джастин Гэтжи находится на расстоянии одной победы от того, чтобы в конечном итоге оказаться в октагоне напротив чемпиона. Поскольку он настолько популярен, настолько важен для организации, фанатов и многого добился с тех пор, как пришёл в UFC», — приводит слова Даниэля Кормье портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Джастин Гэтжи проиграл нокаутом Максу Холлоуэю. Спустя несколько дней после турнира Джастин заявил в интервью, что собирается взять перерыв от боёв на полгода.

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