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Александр Пантожа и Стив Эрцег провели первую битву взглядов в Рио перед турниром UFC 301

Александр Пантожа и Стив Эрцег провели первую битву взглядов в Рио перед турниром UFC 301
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Действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа провёл первую битву взглядов с топовым бойцом UFC австралийцем Стивом Эрцегом в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фото: UFC

Поединок между Пантожей и Эрцегом станет главным событием турнира UFC 301, который состоится в ночь с 4 на 5 мая.

Александр Пантожа имеет в своём рекорде 27 побед и пять поражений. Он завоевал титул чемпиона UFC на турнире UFC 290. Тогда он победил Брэндона Морено раздельным решением судей. Последний поединок Александр провёл на турнире UFC 296. Его оппонентом был американец Брэндон Ройвал. Пантожа успешно защитил титул, одержав победу единогласным решением судей.

Стив Эрцег дебютировал в UFC на турнире UFC 289, который состоялся 10 июня 2023 года. В последнем поединке, который прошёл на турнире UFC Fight Night 238, Стив нокаутировал Мэтта Шнелла и вышел на серию из трёх побед в лиге.

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