«В глубине души Макс знает, что я побью его». Топурия — о поединке с Холлоуэем

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался о потенциальном поединке с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

«Прямо сейчас для Макса нет смысла в бое со мной. Он понимает, что я побью его, знает это в глубине души. Если ты являешься BMF, а у тебя есть шанс побороться за титул, то что ты собираешься делать? Ты должен драться. Макс говорит мне подписать контракт, сделать то, сделай это. Но сам ты где? Поставь пояс на кон.

Я говорил, что не собираюсь драться с ним, если он не поставит пояс BMF, а он мне ответил: «Настоящий BMF не завоёвывает титул так». Ты хочешь, чтобы я поставил этот пояс, а ты не будешь этого делать. То есть если ты проиграешь, ты останешься обладателем титула BMF. Как это работает? В этом нет смысла», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.