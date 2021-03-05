Вартанян: Махачев никак не связан с Хабибом, он строит своё величие

Бывший временный чемпион ACB в лёгком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями о поединке Ислама Махачева с Дрю Добером, а также подчеркнул, что не стоит сравнивать Махачева с его другом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Вартаняна, Ислам строит собственное «величие».

«Махачев никак не связан с Хабибом, он строит своё величие. Он отдельный боец, его вообще не стоит сравнивать. Махачев — однозначный фаворит в бою с Добером, но всё может быть. Длительный простой? Тот факт, что он не дрался полтора года, не сыграет особой роли», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, Ислам Махачев и Дрю Добер встретятся в основном карде турнира UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 259.